Leo Gullotta | Sento ancora Valeria Marini e Pamela Prati da Silvio Berlusconi non ho mai accettato regali I film sexy? Non li rinnego

Da leggo.it 4 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Leo Gullotta, nato il 9 gennaio, ha recentemente condiviso con Repubblica alcuni pensieri sulla sua carriera e sui ricordi. A 80 anni, preferisce evitare celebrazioni e riflettere sul passato, ricordando incontri con Valeria Marini e Pamela Prati. L’attore ha anche commentato le sue esperienze nel cinema, dichiarando di non aver mai accettato regali da Silvio Berlusconi e di non rinnegare i film sexy.

Leo Gullotta compie 80 anni il 9 gennaio, ma in un'intervista a Repubblica precisa: «Non è tempo di festeggiamenti. Guardi che succede nel mondo: io ho paura di Trump, è un. 🔗 Leggi su Leggo.it

leo gullotta sento ancora valeria marini e pamela prati da silvio berlusconi non ho mai accettato regali i film sexy non li rinnego

© Leggo.it - Leo Gullotta: «Sento ancora Valeria Marini e Pamela Prati, da Silvio Berlusconi non ho mai accettato regali. I film sexy? Non li rinnego»

Leggi anche: “Lo sapevi già, io non ho deciso niente, sei una bugiarda”, “Non te lo permetto, sei un falso”: ancora scintille tra Valeria Marini e Pierluigi Diaco

Leggi anche: Barbara Berlusconi: “Ho avuto una depressione lunga, poi ho scoperto l’ADHD: da adulta è stato difficile accettarlo. La morte di papà Silvio è stata un trauma”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

leo gullotta sento valeriaLeo Gullotta: «Sento ancora Valeria Marini e Pamela Prati, da Silvio Berlusconi non ho mai accettato regali. I film sexy? Non li rinnego» - Leo Gullotta compie 80 anni il 9 gennaio, ma in un'intervista a Repubblica precisa: «Non è tempo di festeggiamenti. msn.com

leo gullotta sento valeriaLeo Gullotta: «I miei fantastici 80 anni. Non rinnego gli inizi con i film sexy, ora piacciono a tutti. Col Bagaglino vent’anni splendidi. Il mio coming out? Arrivò per caso» - L'attore nato a Catania, venerdì 9 gennaio compie 80 anni. msn.com

Valeria Marini e Pamela Prati, la verità dietro la lite furiosa a La Volta Buona: «Ho ancora le cicatrici, sono stata tutta la notte in ospedale» - A La volta buona, Caterina Balivo ha ripercorso le versioni di Pamela Prati e Valeria Marini sulla lite alla festa di compleanno di Leo Gullotta. ilmattino.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.