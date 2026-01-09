CdS – Raspadori oggi è il giorno Soldi documenti telefonate tutto quello che può succedere

Oggi si svolge l’attesa operazione di Raspadori, con tutti i dettagli riguardanti documenti, transazioni e comunicazioni in corso. La giornata rappresenta un momento importante per il calciatore e il club, con molte variabili in gioco. Seguiremo gli sviluppi e le eventuali novità, offrendo un aggiornamento preciso e puntuale sulla situazione.

2026-01-09 08:41:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: ROMA – Lo sguardo della Roma, ieri sera, volava lontano, fino al King Abdullah Sports City, sulle coste del Mar Rosso. A una sessantina di chilometri da Gedda, in Arabia Saudita, andava in scena la semifinale di Supercoppa di Spagna tra Atletico e Real Madrid, uno di quei match che accendono la notte mondiale del calcio. Tutti pazzi per il derby madrileno vinto dai blancos? In parte. Ma a Trigoria e tra i tifosi giallorossi l’attenzione era altrove: su Giacomo Raspadori. Più che sul pallone, sulla panchina. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - CdS – Raspadori, oggi è il giorno. Soldi, documenti, telefonate, tutto quello che può succedere Leggi anche: Mutuo per la casa, come sceglierlo, quanti soldi servono, documenti e trappole fiscali. Tutto quello che c'è da sapere Leggi anche: Garlasco, nuove prove su Andrea Sempio: soldi, documenti e telefonate che riaprono il caso Poggi Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. CdS – ecco come Massara ha convinto il giocatore E domani parla Gasperini. Cds – Napoli, Raspadori pensa al clamoroso ritorno in azzurro: la situazione - Il centravanti attualmente all'Atletico Madrid starebbe valutando l'ipotesi di tornare a Napoli; sarebbe un ritorno dopo soli sei mesi ... mondonapoli.it

CDS - Napoli, Raspadori attratto da un possibile ritorno in azzurro, il punto della situazione - Nonostante l'interesse fortissimo della Roma e l'aumento dell'offerta iniziale propostagli, Giacomo Raspadori, attaccante ora all'Atletico Madrid, sarebbe attratto anche dalla possibilità di un clamor ... napolimagazine.com

CDS - Il Napoli riaccoglierebbe volentieri l'ex Raspadori, l'attaccante prende tempo, il punto - Il Corriere dello Sport fa il punto della situazione su Giacomo Raspadori, ex attaccante del Napoli ora all'Atletico Madrid, protagonista di numerose voci di mercato. napolimagazine.com

LA VOCE DELLA SERA - Le news più importanti di oggi! Riunione fatta, ora servono le risposte Il punto sulle trattative di Raspadori e Zirkzee Le ultime da Trigoria in vista del match contro il Sassuolo #ASRoma #Gasperini #CalciomercatoRoma - facebook.com facebook

Oggi #Real- #Atletico per la Supercoppa spagnola: la scelta di #Simeone su #Raspadori x.com

