Garlasco nuove prove su Andrea Sempio | soldi documenti e telefonate che riaprono il caso Poggi
Ogni volta che il caso dell’omicidio di Chiara Poggi sembra avvicinarsi a una conclusione, emergono nuovi elementi che lo riportano al centro dell’attenzione. A quasi vent’anni dai fatti, la vicenda di Garlasco continua a intrecciarsi tra verità, sospetti e rivelazioni inaspettate. Le ultime risultanze del tribunale del Riesame hanno aperto un nuovo capitolo, riportando Andrea Sempio, amico d’infanzia di Alberto Stasi, sotto i riflettori. Secondo gli atti depositati, sarebbero emersi “riscontri oggettivi” che includono chiamate telefoniche, passaggi di denaro e documenti riservati. Si parla persino di un profilo genetico compatibile con quello rinvenuto sui reperti del delitto di via Pascoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Le nuove analisi sul delitto di Garlasco potrebbero ribaltare la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi: il lavoro della professoressa Cattaneo e gli esami su Andrea Sempio cambiano tuttI - X Vai su X
Le nuove analisi sul delitto di Garlasco potrebbero ribaltare la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi: il lavoro della professoressa Cattaneo e gli esami su Andrea Sempio cambiano tuttI Vai su Facebook
Garlasco, nove prove contro Sempio: il Riesame svela contatti, denaro e consulenze nascoste - Tabulati, mail e atti riservati mettono Andrea Sempio al centro dell’inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi. Si legge su panorama.it
Garlasco, i colpi di scena e il rompicapo delle indagini intrecciate Pavia-Brescia - La richiesta dell’avvocato Domenico Aiello, legale dell’ex magistrato Mario Venditti, di trasferire l’indagine su Andrea Sempio da ... Segnala iltempo.it
Garlasco in TV: De Rensis svela la grande speranza di Stasi. Scoop (doppio) della Panicucci - L’avvocato crede nella possibilità di scagionare il suo assistito: a Mattino 5 una nuova intercettazione e il decreto di sequestro dei dispositivi di Venditti ... Da libero.it