Garlasco nuove prove su Andrea Sempio | soldi documenti e telefonate che riaprono il caso Poggi

Ogni volta che il caso dell'omicidio di Chiara Poggi sembra avvicinarsi a una conclusione, emergono nuovi elementi che lo riportano al centro dell'attenzione. A quasi vent'anni dai fatti, la vicenda di Garlasco continua a intrecciarsi tra verità, sospetti e rivelazioni inaspettate. Le ultime risultanze del tribunale del Riesame hanno aperto un nuovo capitolo, riportando Andrea Sempio, amico d'infanzia di Alberto Stasi, sotto i riflettori. Secondo gli atti depositati, sarebbero emersi "riscontri oggettivi" che includono chiamate telefoniche, passaggi di denaro e documenti riservati. Si parla persino di un profilo genetico compatibile con quello rinvenuto sui reperti del delitto di via Pascoli.

