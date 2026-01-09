Il Piano Casa annunciato dalla Presidente Meloni prevede la realizzazione di circa centomila alloggi in dieci anni, con un investimento di 4 miliardi di euro. La proposta, in collaborazione con il ministro Salvini, mira a rispondere alle esigenze di edilizia abitativa, ma ha suscitato anche critiche riguardo alle priorità e alle risorse destinate al settore.

Roma, 9 gen. (Adnkronos) - "La Presidente Meloni ha annunciato un Piano Casa pronto "nelle prossime settimane" a cui sta lavorando con il ministro Salvini che porterebbe a 'centomila alloggi nei prossimi dieci anni'. La cosa appare davvero incredibile nonché molto sotto la soglia delle necessità a fronte dell'emergenza abitativa che investe il Paese". Così in una nota Pierfrancesco Majorino, responsabile Diritto alla casa nella segreteria nazionale del Pd. "Il governo Meloni, infatti, attraverso gli atti realizzati ha sin qui praticamente azzerato i fondi a sostegno dell'affitto e della cosiddetta 'morosità incolpevole' e non ha pensato ad alcun tipo di investimento nè per interventi riguardanti proprio gli 'alloggi a prezzi calmierati' nè per lo scandalo rappresentato dalle oltre centomila case popolari vuote e bisognose di interventi di ristrutturazione e riqualificazione". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Casa: Majorino (Pd), 'Meloni prende in giro italiani, investa subito 4 mld per interventi'

