Carlos Alcaraz si sfoga | Il mio rovescio è sottovalutato Non vedo l’ora di affrontare Sinner

Carlos Alcaraz ha espresso la sua opinione sul proprio gioco, sottolineando che il suo rovescio è spesso sottovalutato. Il tennista spagnolo ha inoltre commentato la prossima sfida contro Jannik Sinner, con cui si incontrerà nuovamente dopo l’ATP Finals di Torino dello scorso novembre. L’attesa per questa partita si fa sentire tra i due protagonisti del circuito, pronti a confrontarsi in un match che promette molto spettacolo.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano dopo che lo scorso 16 novembre hanno partecipato all'atto conclusivo delle ATP Finals a Torino. L'altoatesino si è imposto in due set, proseguendo così la sua striscia di imbattibilità indoor, che conta 31 match consecutivi. A Seul, in Corea del Sud, il confronto riprende, sebbene in un contesto notevolmente diverso. Si tratta di un'esibizione, che, tuttavia, si presenta come altamente remunerativa dal punto di vista economico, con cifre astronomiche: due milioni di euro a testa. Domani, alle 08:00 italiane, scenderanno in campo, e per entrambi rappresenterà anche un'opportunità per testare le proprie capacità in vista del primo evento di rilevanza, gli Australian Open (18 gennaio – 1° febbraio).

