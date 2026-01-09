Carlos Alcaraz | La rivalità con Sinner è un dono Il mio rovescio è un colpo molto sottovalutato
Carlos Alcaraz sottolinea come la rivalità con Jannik Sinner rappresenti un’opportunità di crescita, evidenziando l’importanza reciproca nel loro percorso. Il campione spagnolo riconosce inoltre la qualità del suo rovescio, spesso sottovalutato, come elemento chiave del suo gioco. Dopo la finale delle ATP Finals a Torino dello scorso 16 novembre, i due si preparano a confrontarsi nuovamente, mantenendo alta l’attenzione sul loro sviluppo tecnico e sportivo.
Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano dopo che lo scorso 16 novembre hanno partecipato all’atto conclusivo delle ATP Finals a Torino. L’altoatesino si è imposto in due set, proseguendo così la sua striscia di imbattibilità indoor, che conta 31 match consecutivi. A Seul, in Corea del Sud, il confronto riprende, sebbene in un contesto notevolmente diverso. Si tratta di un’esibizione, che, tuttavia, si presenta come altamente remunerativa dal punto di vista economico, con cifre astronomiche: due milioni di euro a testa. Domani, alle 08:00 italiane, scenderanno in campo, e per entrambi rappresenterà anche un’opportunità per testare le proprie capacità in vista del primo evento di rilevanza, gli Australian Open (18 gennaio – 1° febbraio). 🔗 Leggi su Oasport.it
