Cari grillini se non adesso quando costituire una Commissione d' inchiesta?

Cari lettori, la creazione di una Commissione d'inchiesta rappresenta un passo importante per approfondire questioni di interesse pubblico. Oggi, il gruppo grillino in commissione di Vigilanza, composto da Floridia, Bevilacqua, Amato, Orrico e Carotenuto, solleva dubbi sulle accuse rivolte al quotidiano Il Tempo, invitando a un’analisi obiettiva e responsabile. È il momento di agire con trasparenza e rigore, senza alimentare allarmismi ingiustificati.

