Cari grillini se non adesso quando costituire una Commissione d' inchiesta?
Cari lettori, la creazione di una Commissione d'inchiesta rappresenta un passo importante per approfondire questioni di interesse pubblico. Oggi, il gruppo grillino in commissione di Vigilanza, composto da Floridia, Bevilacqua, Amato, Orrico e Carotenuto, solleva dubbi sulle accuse rivolte al quotidiano Il Tempo, invitando a un’analisi obiettiva e responsabile. È il momento di agire con trasparenza e rigore, senza alimentare allarmismi ingiustificati.
Floridia, Bevilacqua, Amato, Orrico e Carotenuto. Questo è il dream team grillino in commissione di Vigilanza che accusa il Tempo di creare allarmismi sul dossieraggio. Ma se lo si fa in casi come quello di Bellavia, in cui c'è stato un intreccio, non di poco conto, tra inchieste giudiziarie e televisive, quando farlo? E non dimentichiamo, poi, che a fare il moralizzatore è chi difende quel De Raho che dovrebbe effettuare le indagini su se stesso. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: Caso Pma, Levato: "Ora una commissione d’inchiesta interna all’Ausl"
Leggi anche: Evra ci va giù pesante: «Adesso i giocatori non hanno più scuse, sono alla Juve e se non sono contenti se ne devono andare. Quando c’ero io se dopo 5 minuti eri sullo 0-0 protestavano anche dalla tribuna. La società ha perso i veri valori»
CHIUSURA SCUOLE CAUSA MALTEMPO Cari concittadini, alla luce delle abbondanti nevicate che si protrarranno anche nelle prossime ore notturne, congiuntamente a probabili gelate, in accordo col Dirigente Scolastico, comunichiamo alla cittadinanza la c - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.