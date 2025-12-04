Il Cantiere progressista sulle Elezioni Amministrative Arezzo 2026
Arezzo, 4 dicembre 2025 – Il Cantiere progressista sulle Elezioni Amministrative Arezzo 2026. Il Cantiere progressista, il cantiere del cambiamento, ha proseguito in questi giorni i propri lavori per definire e affinare le idee alla base del progetto per l’Arezzo del futuro. L’incontro ha registrato un clima di forte entusiasmo, di condivisione autentica e di ricchezza di sensibilità provenienti dalle diverse forze politiche e civiche che compongono la coalizione. Un confronto aperto e costruttivo che sta contribuendo a delineare una visione innovativa, concreta e partecipata della città. Nei prossimi giorni entreremo nel vivo del dialogo con la cittadinanza: sono infatti già stati programmati incontri pubblici nei quartieri e nel centro, momenti di ascolto, di scambio e di presentazione delle proposte per uno sviluppo moderno, inclusivo e sostenibile di Arezzo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
