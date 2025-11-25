L’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino ancora in protesta Morsa | Cambiare il decreto sicurezza
Il personale dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro in presidio davanti la Prefettura di Avellino unitamente alla Confederazione Cgil, alla Federazione dei Lavoratori Pubblici Cgil, alla Uil Pubblico Impiego e alla RSU di sede, nell’ambito della giornata di mobilitazione nazionale indetta da FP. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Lavoro nero, sicurezza sul lavoro e reddito di cittadinanza irregolare al centro dell’attività ispettiva svolta nell’ultimo mese dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Comando Provinciale di Nuoro, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del - facebook.com Vai su Facebook
Avviamento numerico a selezione, ex l. 68/99, per n. 1 Operatore presso Ispettorato Territoriale del Lavoro Avellino - Benevento, sede di Avellino - Graduatoria definitiva - Pubblicazione della graduatoria e dell'elenco esclusi definitivi relativi all'Avviamento Numerico a Selezione, disposto ex art. Lo riporta regione.campania.it