Calciomercato Inter retroscena sorprendente | l’Inter dice no a Inzaghi Ecco cosa è successo

Durante il calciomercato, l'Inter ha preso una decisione inattesa, rifiutando la richiesta di Simone Inzaghi di trasferire uno dei suoi collaboratori in Arabia. Questa scelta riflette una volontà di mantenere l’equilibrio interno e sottolinea le priorità del club in questa fase di mercato. Di seguito, analizzeremo i dettagli e il contesto di questa decisione, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sull’accaduto.

Calciomercato Inter, dietro le quinte esplode il caso: secco rifiuto a Simone Inzaghi, la ricostruzione completa L’Inter ha resistito all’assalto dell’Al-Hilal, respingendo con decisione il pressing di Simone Inzaghi, intenzionato a portare in Arabia uno dei suoi uomini di fiducia della difesa nerazzurra. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore c’è stato un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

