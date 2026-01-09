Calciomercato Inter retroscena sorprendente | l’Inter dice no a Inzaghi Ecco cosa è successo

Durante il calciomercato, l'Inter ha preso una decisione inattesa, rifiutando la richiesta di Simone Inzaghi di trasferire uno dei suoi collaboratori in Arabia. Questa scelta riflette una volontà di mantenere l’equilibrio interno e sottolinea le priorità del club in questa fase di mercato. Di seguito, analizzeremo i dettagli e il contesto di questa decisione, offrendo una panoramica chiara e obiettiva sull’accaduto.

Calciomercato Inter, dietro le quinte esplode il caso: secco rifiuto a Simone Inzaghi, la ricostruzione completa L’Inter ha resistito all’assalto dell’Al-Hilal, respingendo con decisione il pressing di Simone Inzaghi, intenzionato a portare in Arabia uno dei suoi uomini di fiducia della difesa nerazzurra. Come riportato da Gianluca Di Marzio, nelle ultime ore c’è stato un . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Inter, retroscena sorprendente: l’Inter dice no a Inzaghi. Ecco cosa è successo Leggi anche: Calciomercato Inter, possibile cessione della maggioranza dell’Al-Hilal: cosa cambia per Cancelo e Inzaghi Leggi anche: Calciomercato Inter LIVE: svolta in arrivo per Cancelo, ecco chi chiede Inzaghi in cambio all’Al Hilal Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Bonucci non lo faceva mai stare tranquillo: il grande amico di Conte e il retroscena sugli anni alla Juve; Moretto svela: Retroscena Napoli, sondaggio per Dodò della Fiorentina prima di capodanno; Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 5 gennaio; Inter, il rapporto Acerbi-Inzaghi continua: il retroscena. 15 milioni alla Juventus, l’Inter è pronta a chiudere il colpo a sorpresa - Giungono novità a sorpresa per quello che riguarda il calciomercato con l’Inter che sta guardando a diversi profili per rinforzare la rosa a disposizione di Cristian Chivu. calciomercato.it

Retroscena Cancelo, perché il Barcellona più dell’Inter: tutti i veri motivi dietro la scelta - Spuntano interessanti retroscena sul mancato ritorno a Milano ... msn.com

Inter, il mercato può regalare un ottimo colpo: “Ipotesi di uno scambio a sorpresa in Serie A” - Il mercato di gennaio dell'Inter può regalare anche colpi a sorpresa e che potrebbero regalare a Cristian Chivu nuovi arrivi di spessore ... msn.com

ALLORA: questo si chiama Fare Calciomercato. Cioè, dichiarare un giocatore all’Inter tre mesi prima. Così come darne un altro al 99% via e dove, cioè in Germania, in questo caso. CARLOS AUGUSTO IN, GOSENS GERMANIA, fatta a fine agosto, annunciata x.com

FcInterNews.it. . Prepariamoci insieme a Inter-Napoli, big match della 20esima giornata di Serie A in programma domenica sera a San Siro. Le ultimissime e la probabile formazione. Spazio anche al calciomercato. - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.