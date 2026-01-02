Il calciomercato dell’Inter si concentra sulla possibile cessione della maggioranza dell’Al-Hilal, con il fondo PIF che potrebbe cedere il 75% delle azioni. Questa operazione potrebbe avere ripercussioni sulle trattative in corso, influenzando le strategie per i giocatori come Cancelo e il ruolo di Inzaghi. Resta da capire come evolveranno le prospettive del club e le scelte future in un contesto in evoluzione.

Inter News 24 Calciomercato Inter, il fondo PIF potrebbe cedere il 75% delle azioni dell’Al-Hilal, con impatti sulle trattative per il futuro del club e dei suoi giocatori. L’ Al-Hilal, club allenato da Simone Inzaghi e con João Cancelo come uno dei protagonisti, sta per affrontare un importante cambiamento. PIF, il fondo sovrano saudita che attualmente detiene la maggioranza delle azioni, potrebbe cedere il 75% delle quote del club. Questo fa parte di una strategia più ampia che prevede la cessione delle azioni di altri club sauditi, tra cui Al Nassr, Al Ittihad e Al Ahli, di cui PIF è azionista di maggioranza. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, possibile cessione della maggioranza dell’Al-Hilal: cosa cambia per Cancelo e Inzaghi

Leggi anche: Joao Cancelo Al-Hilal: il terzino portoghese vuole più continuità e chiede di tornare in Europa, ma Inzaghi dice no alla sua cessione! La situaizone

Leggi anche: Calciomercato Inter, pressing totale per Cancelo: ipotesi scambio per facilitare l’operazione con l’Al-Hilal

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Calciomercato Inter 2025-26: acquisti e cessioni dei nerazzurri; Il calciomercato squadra per squadra: cosa succederà a gennaio; Calciomercato, Castellanos cambia i progetti della Lazio, De Vrij torna da Inzaghi; Calciomercato Inter shock: via big come Acerbi, Calhanoglu e Dumfries! Si riparte da giovani e Chivu.

Acerbi nella trattativa con l’Al-Hilal, l’Inter può ottenere un indennizzo - La permanenza di Francesco Acerbi all'Inter fino a giugno non è affatto scontata. passioneinter.com