Nel match della 19ª giornata di Serie A, il Milan e il Genoa terminano con un pareggio 1-1. La partita, giocata a Torino, vede entrambe le squadre impegnate a consolidare la propria posizione in classifica, senza riuscire a trovare la vittoria. Un risultato che riflette l’equilibrio tra le due formazioni, con i rossoneri che non riescono a ottenere la terza vittoria consecutiva e i liguri vicini a un risultato positivo.

Torino, 8 gen. (LaPresse) – Il Milan sbatte sul Genoa. Si chiude sull’1-1 l’incontro valido per la 19a giornata di Serie A, con i rossoneri che non riescono ad ottenere il terzo successo di fila e i liguri che accarezzano il colpaccio. I rossoblù sbloccano il risultato con Colombo al 28? del primo tempo. Leao salva nel recupero il Milan (92?) ma il Grifone fallisce il nuovo vantaggio sette minuti dopo, con Stanciu che fallisce un rigore concesso per fallo di Bartesaghi. Rossoneri secondi in classifica a quota 39, Genoa quart’ultimo a 16. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Calcio: Serie A, Milan-Genoa 1-1

