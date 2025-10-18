Calcio femminile | la Fiorentina batte il Milan con una rimonta in pieno recupero nel sabato di Serie A bene Sassuolo e Genoa
Clamoroso al Viola Park. La Fiorentina ha battuto per 4-3 il Milan in occasione della partita più importante del sabato valido per la terza giornata della Serie A 2025-2026 di calcio femminile. Partita entusiasmante quella messa in scena dalle toscane, fino al secondo minuto di recupero incredibilmente sotto 2-3, salvo poi trovare due goal all’ultimo respiro. Match che parte in salita per il diavolo, sotto al 25’ dopo un calcio di rigore trasformato da Severini, vera boccata d’aria dopo un vero e proprio assedio di matrice meneghina. Le ragazze allenate da Suzanne Bakker però non ci stanno e, al 32’, pareggiano subito i conti per merito di un destro di Renzotti scaturito da un assist di Kyvag. 🔗 Leggi su Oasport.it
