Cisterna perde carico di gas intervento dei vigili dle fuoco in superstrada
Città di Castello, 9 dicembre 2025 – Lungo intervento da parte dei vigili del fuoco che nel pomeriggio di oggi, 9 dicembre, hanno svuotato un serbatoio di un mezzo pesante che perdeva il carico di Gnl, gas naturale allo stato liquido. L'intervento è stato operato nel territorio di Città di Castello sulla superstrada E-45 in località Santa Lucia. Sul posto, oltre al personale dei vigili del fuoco di Città di Castello, anche la squadra Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico, Radiologico) dalla Centrale di Perugia e il personale specializzato arrivato dal Comando di Ancona che ha provveduto alla combustione del materiale contenuto sei serbatoi attraverso torcia per la messa in sicurezza.
