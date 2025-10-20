Britney Spears risponde a Kevin Federline | Mi hanno portato via le ali

Non sembra esserci tregua per Britney Spears, che dopo anni di persecuzioni mediatiche e tredici lunghi anni sotto la tutela legale, si ritrova di nuovo nell’occhio del ciclone. La cantante, che un tempo era costantemente inseguita dai paparazzi, ha vissuto una vita controllata da altri, incapace di prendere decisioni fondamentali sulla propria esistenza. Oggi, tuttavia, deve fare i conti con un altro tipo di attacco: le dichiarazioni del suo ex marito, Kevin Federline, che sta promuovendo un libro autobiografico e, in queste settimane, ha rilasciato interviste molto dure nei confronti della popstar. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Britney Spears risponde a Kevin Federline: “Mi hanno portato via le ali”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Britney Spears sbotta sui social contro l’ex marito Kevin Federline dopo le dichiarazioni shock sul loro passato di coppia e sulla vita con i figli. In un estratto del suo libro di memorie, pubblicato dal New York Times, Federline sostiene che i loro figli avrebbero tr - facebook.com Vai su Facebook

Britney Spears «guardava i figli addormentati tenendo un coltello in mano»: le rivelazioni dell'ex marito - X Vai su X

Britney Spears risponde alle accuse dell'ex Kevin Federline: 'Basta lucrare sulla mia vita' - L'icona del pop torna a difendersi dopo le dichiarazioni del suo ex marito Kevin Federline, che nel memoir 'You Thought You Knew' solleva nuovi timori per il futuro della cantante e dei loro figli. Riporta music-news.com

“Doloroso, ecco la verità”. Britney Spears risponde così alle accuse shock dell’ex marito - La già complicata e tesa relazione tra la superstar del pop Britney Spears e il suo ex marito Kevin Federline ha raggiunto un nuovo, drammatico punto di ... Secondo thesocialpost.it

Britney Spears risponde alle accuse dell'ex marito Kevin Federline: "Anch'io ho la mia dignità". Cos'è successo - La pop star ha pubblicato un post sul suo profilo Instagram, dopo che il padre dei suoi figli ha rivelato dettagli scioccanti sulla sua relazione con la cantante ... Riporta corrieredellumbria.it