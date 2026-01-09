Bove Watford l’ex Roma e Fiorentina pronto a sbarcare in Premier! Ecco quando si unirà agli Hornets

Edoardo Bove, ex Roma e Fiorentina, si trasferirà presto al Watford, militante in Premier League. La data del suo arrivo agli Hornets è stata recentemente confermata, segnando un nuovo capitolo nella carriera del centrocampista. Questo trasferimento rappresenta un’opportunità per Bove di confrontarsi con un campionato di alto livello e ampliare le proprie esperienze sportive all’estero.

Il futuro di Edoardo Bove è ormai scritto: il centrocampista della Roma è pronto a iniziare una nuova avventura in Inghilterra. Il Watford ha accelerato nelle ultime ore, definendo gli ultimi dettagli dell'operazione e preparando l'affondo.

