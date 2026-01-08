Bove pronto a ripartire | rescissione con la Roma e pista Watford

Edoardo Bove, attualmente sotto contratto con la Roma, si appresta a intraprendere una nuova fase della sua carriera. Dopo la rescissione del contratto, il centrocampista si prepara a trasferirsi all’estero, con il Watford come possibile destinazione. Questa mossa segna un passo importante nel suo percorso professionale, offrendo nuove opportunità di crescita e sfide competitive oltre i confini italiani.

Il futuro di Edoardo Bove prende una direzione definita. Il centrocampista, ancora sotto contratto con la Roma, si prepara a tornare al calcio giocato passando però dall'estero. Nei prossimi giorni è previsto un confronto per la rescissione del contratto con il club giallorosso. Una scelta necessaria: Bove non può giocare in Italia e dovrà ripartire fuori dai confini nazionali per rilanciare la carriera. C'è già un club in pressing. Si tratta del Watford, formazione di EFL Championship, che ha manifestato interesse concreto e potrebbe offrirgli l'opportunità di rimettersi subito in gioco. Partenza imminente, scenario chiaro: per Bove si apre una nuova tappa lontano dalla Serie A.

