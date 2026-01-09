Bimbi e social Una sfida aperta

Bimbi e social rappresentano una realtà sempre più presente nella vita quotidiana. Con oltre 4,5 milioni di follower tra Instagram e TikTok, questi giovani protagonisti mostrano come i social possano diventare strumenti di comunicazione e condivisione. È importante analizzare i rischi e le opportunità di questa presenza online, promuovendo un uso consapevole e responsabile delle piattaforme digitali dedicate ai più piccoli.

Oltre 4,5 milioni di follower tra tra Instagram e TikTok, numeri che in tempi social testimoniano un incredibile successo. A raggiungerli, Miss Mamma Sorriso, alias di Vanessa Padovani, una "mamma analogica diventata digitale per amore dei miei figli. I social, possono dividere, ma possono anche unire se impariamo a viverli insieme", racconta infatti. Laureata in Scienze tecniche psicologiche e mamma di quattro figli, debutta su Tik Tok nel 2016, conquistando bambini e famiglie e diventando un punto di riferimento. Un caso unico in Italia che l'ha portata scrivere un libro, Mamma, posso fare il tiktoker?, cui sono seguiti la musica e ora un nuovo progetto di edutainment.

