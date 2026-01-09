Bilancio nessun ritocco a tasse e tariffe

Il bilancio di previsione 2026-2028 del Comune è stato approvato con l’obiettivo di garantire stabilità finanziaria. L’amministrazione ha confermato l’assenza di aumenti nelle tasse e nelle tariffe dei servizi a domanda individuale, nonostante l’incremento dei costi sostenuto negli ultimi anni. Questa scelta mira a mantenere un equilibrio economico stabile, assicurando continuità e sostenibilità per i servizi offerti alla comunità.

Il bilancio di previsione 2026 – 2028 approvato in consiglio comunale, per l'amministrazione "conferma la solidità finanziaria del Comune e la volontà di mantenere invariata la pressione fiscale e le tariffe dei servizi a domanda individuale, nonostante il forte aumento dei costi che negli ultimi anni ha interessato tutti gli enti locali". A parlarne è il sindaco, Carlo Gubellini: "Il bilancio è stato approvato entro il termine del 31 dicembre, evitando il ricorso all'esercizio provvisorio e garantendo continuità ed efficienza nella gestione dei servizi. Le entrate complessive per il 2026 ammontano a circa 24,9 milioni di euro, con entrate tributarie pari a 9,8 milioni, trasferimenti correnti per circa 1,1 milioni ed entrate extra-tributarie per oltre 6,3 milioni.

