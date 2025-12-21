Il sindaco Matteo Lepore interviene sulla questione del bilancio comunale, commentando la recente bocciatura da parte dei sindacati. In un contesto di discussione, Lepore sottolinea l'importanza di mantenere un equilibrio tra esigenze finanziarie e servizi alla cittadinanza, evidenziando che aumentare tasse e tariffe in questo momento rappresenterebbe un errore. Lepore difende quindi la sua posizione, ribadendo l'importanza di un approccio responsabile.

Il sindaco Matteo Lepore (nella foto) torna sulla questione bilancio, dopo la bocciatura dei sindacati. "Quello approvato dal Consiglio comunale è un bilancio importante perché tiene sui servizi, non abbiamo aumentato le tariffe e non era affatto scontato. Dialogheremo con i sindacati, la loro richiesta è quella di aumentare le tasse e le tariffe sul bilancio del Comune, ma io credo che in questo momento non sia opportuno farlo", dice Lepore, commentando così la mancata firma dell’accordo sul preventivo 2026-2028. Il sindaco continua difendendo il bilancio comunale: "Abbiamo bisogno di dare un segnale alle fasce della nostra popolazione che hanno più bisogno", aggiungendo che va in questa direzione anche "la manovra ceto medio che arriverà all’inizio del prossimo anno, con cui vogliamo aiutare le famiglie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lepore difende il bilancio: "Aumentare tasse e tariffe oggi sarebbe un errore"

Leggi anche: Bilancio del Comune, Lepore: “Servizi garantiti senza aumentare tariffe né tasse”

Leggi anche: Lepore contro la legge di bilancio: “Solo tasse, picchia sulle fasce povere" | VIDEO

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lepore difende il bilancio: Aumentare tasse e tariffe oggi sarebbe un errore; Bilancio del Comune, Lepore: “Servizi garantiti senza aumentare tariffe né tasse”; Bologna, Lepore stuzzica i sindacati: «Vogliono aumentare tasse e tariffe: in questo momento non è opportuno»; Sciopero oggi 12 dicembre, a Bologna la carica dei 15mila: Bulgarelli (Cgil): “Qui non passano e lo sanno”.

Bilancio del Comune, Lepore: “Servizi garantiti senza aumentare tasse e tariffe”. Ma è scontro con i sindacati - facebook.com facebook