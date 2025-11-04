Foggia-Benevento designato l’arbitro | un unico precedente cancellato con la Strega

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato affidato a Cristiano Ursini (terzo anno) della sezione di Pescara il match Foggia-Benevento, in programma domenica 9 novembre alle 20.30 allo stadio ‘Zaccheria’. Il fischietto abruzzese vanta un solo precedente con la Strega relativo allo scorso anno nel 2-1 del “Vigorito” contro la Turris, gara cancellata dagli almanacchi a causa dell’estromissione dal campionato a marzo della compagine corallina. Ursini sarà coadiuvato dagli assistenti Davide Gigliotti di Lamezia Terme e Leonardo Mallimaci di Reggio Calabria; quarto ufficiale sarà Bruno Spina di Barletta mentre l’operatore Fvs sarà Fabio Cantatore di Molfetta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Foggia-Benevento, designato l’arbitro: un unico precedente (cancellato) con la Strega

Scopri altri approfondimenti

L'ANTIMAFIA ALLO STADIO Procuratori antimafia allo Zaccheria per Foggia–Benevento, giornata della legalità nel segno dello Stato Vai su Facebook

#Foggia - Benevento, sconti sui biglietti per la “Giornata della Legalità”. Il patron Canonico rievoca la celebrazione del 23 maggio - X Vai su X

Frana sulla linea Foggia-Benevento, Ferrante: «In aprile, ripartiranno i treni» - Ariano Irpino, procede spedito e la circolazione dei treni lungo la linea Foggia- Scrive quotidianodipuglia.it

Frana Foggia-Benevento, linea riattivata dall'8 aprile - Benevento, sospesa dallo scorso 12 marzo a causa di una frana che ha interessato l'intera area. Secondo rainews.it

Ripresa la circolazione ferroviaria tra Foggia e Benevento dopo la frana del 12 marzo - Lavori di ripristino terminati, Frecce e Intercity torneranno a viaggiare tra Roma, Bari e Lecce e tra Napoli e Bari FOGGIA - Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it