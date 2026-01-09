In occasione dei 140 anni del Resto del Carlino, la mostra

Fino al 14 gennaio a Palazzo De’ Toschi, sede della Banca di Bologna, si può vedere la mostra in occasione dei 140 anni del Resto del Carlino, ’ Occhi sulla storia ’, per ripercorrere l’ultimo secolo e (quasi) mezzo di storia mettendo in luce il ruolo fondamentale del quotidiano nella costruzione della memoria collettiva. Dagli eventi politici e culturali che hanno cambiato per sempre la nostra vita ai clamorosi fatti di cronaca che più ci hanno appassionato, riscoprendo tante storie impolverate dal tempo, ma mai dimenticate, a partire dai grandi eventi internazionali (come lo scoppio delle due Guerre Mondiali o lo sbarco del primo uomo sulla Luna) fino ad arrivare ad episodi meno conosciuti, ma altrettanto affascinanti legati alla storia, l’esposizione offre un allestimento coinvolgente che ricorda le rotative: un tunnel esperienziale richiama proprio la struttura e la potenza delle macchine tipografiche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Ben 140 anni di storia raccontati dal ’Carlino’. La grande mostra

