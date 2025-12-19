Il Resto del Carlino i 140 anni in prima pagina | in mostra la nostra storia

Il Resto del Carlino celebra 140 anni di storia, un viaggio attraverso il tempo e le pagine di un quotidiano che ha segnato il nostro paese. In mostra, la prima pagina e i ricordi di un passato che continua a vivere nel presente, raccontando l’evoluzione di un'istituzione giornalistica nata nel cuore di Bologna, con la volontà di rispondere sempre alla domanda: “Che c’è di nuovo?”.

“Che c’è di nuovo?“. Volevano rispondere a questa domanda i quattro fondatori de il Resto del Carlino, come raccontarono nel primo numero del quotidiano, in quel 20 marzo 1895 a Bologna. E il nostro giornale lo racconta da 140 anni, cosa c’è di nuovo, cosa succede nel mondo e nei luoghi che chiamiamo casa. E lo fa anche con la mostra Occhi sulla storia. Le foto, le notizie, i 140 anni de Il Resto del Carlino, visitabile gratuitamente dal 19 dicembre fino al 14 gennaio nella Sala Convegni Banca di Bologna a Palazzo De’ Toschi, in piazza Minghetti. E dunque nel cuore della città, dove ieri si è tenuta una preview partecipata – e piena di calore – dell’ esposizione (foto) curata dal vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini e dal giornalista Claudio Cumani, con progetto grafico ed espositivo di Paper Paper. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

