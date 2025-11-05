Centra ambo sulla ruota nazionale e vince 7500 euro

La dea bendata fa tappa in provincia di Caserta. Nell’ultima estrazione del Lotto di martedì 4 novembre, un fortunato giocatore di Bellona ha centrato una vincita da 7.500 euro grazie all’ambo 44-74 sulla ruota nazionale.La schedina vincente è stata giocata in una ricevitoria locale, e in poche. 🔗 Leggi su Casertanews.it

