Centra ambo sulla ruota nazionale e vince 7500 euro
La dea bendata fa tappa in provincia di Caserta. Nell’ultima estrazione del Lotto di martedì 4 novembre, un fortunato giocatore di Bellona ha centrato una vincita da 7.500 euro grazie all’ambo 44-74 sulla ruota nazionale.La schedina vincente è stata giocata in una ricevitoria locale, e in poche. 🔗 Leggi su Casertanews.it
