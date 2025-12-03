Usavano un cellulare in carcere scattano tre condanne

Il giudice monocratico Nicoletta Sciarratta ha condannato a otto mesi di reclusione tre detenuti del carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento, accusati di avere utilizzato un telefono cellulare all’interno dell’istituto penitenziario per circa un mese, a partire da ottobre 2020.Gli imputati. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

News recenti che potrebbero piacerti

Secondo un’analisi della Banca d’Italia riferita al periodo 2019-2023, per le aziende italiane che prima della pandemia usavano poco lo smart working ma che da allora lo hanno mantenuto in modo diffuso, il lavoro da remoto non ha rappresentato né un vanta - facebook.com Vai su Facebook

Camorra, blitz contro il clan Licciardi. Imponevano il pizzo dal carcere: scattano 21 arresti - Usavano un sistema di comunicazione diretto, grazie a telefoni cellulari in carcere, per imporre estorsioni ... Segnala msn.com

Cellulari ai detenuti in carcere: 70 indagati, c’è anche Andrea Cavallari - Portati con i droni e dati in ‘affitto’ ai detenuti: introdurne uno costa 800 euro. Secondo msn.com

Cellulare in carcere al boss, avvocato condannato a due anni e quattro mesi di reclusione - Il giudice Emanuele Nicosia del Tribunale di Palermo ha condannato a due anni e quattro mesi l'avvocato Benedetto Romano, 41 anni, di San Vito dei Normanni (in provincia di Brindisi), accusato di per ... quotidianodipuglia.it scrive

Volevano consegnare cellulari in carcere con un drone, tre denunciati a Catania - A Catania tre giovani di 21, 18 e 17 anni sono stati denunciati perché accusati di voler introdurre in carcere alcuni cellulari attraverso l’utilizzo di un drone. Lo riporta poliziadistato.it