Adolescenti a rischio ansia e depressione | la transizione dei servizi di cura è difficile

Gli esperti l’hanno chiamata terra di mezzo. Quando gli adolescenti con problemi psichiatrici si trovano ad oltrepassare la soglia dei servizi di Neuropsichiatria infantile perché diventano grandi, rischiano di perdersi in una sorta di “area grigia”. E purtroppo, tra i rischi c’è anche la possibilità di non seguire come si dovrebbe le cure. Capiterebbe ad un giovane su due, per una transizione dai servizi di neuropsichiatria infantile a quelli per adulti, che a volte è ancora brusca, disorganizzata ed alienante. E purtroppo, perdere il supporto delle terapie diventa ancor più problematico visto che ci si trova nella fase più delicata della vita. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Adolescenti a rischio ansia e depressione: la transizione dei servizi di cura è difficile

