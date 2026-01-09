Baby influencer utilizzati per pubblicizzare vestiti contraffatti | sequestrati quattro e-shop
Sono stati sequestrati quattro e-shop che utilizzavano baby influencer minorenni per pubblicizzare vestiti contraffatti. Le campagne pubblicitarie, realizzate con testimonial under 18, promuovevano abbigliamento imitazione, mettendo a rischio i giovani e i consumatori. L’operazione mira a contrastare la vendita di prodotti falsificati online, tutelando la sicurezza e i diritti dei consumatori e dei minori coinvolti.
Ragazzini minorenni utilizzati come testimonial per campagne pubblicitarie, ma i vestiti che promuovevano erano in realtà delle imitazioni. I giovani milanesi erano all’oscuro della contraffazione; ben diverso, invece, il quadro emerso sugli e-shop, dove i prodotti venivano venduti a prezzi. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
