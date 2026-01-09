Baby influencer utilizzati per pubblicizzare vestiti contraffatti | sequestrati quattro e-shop

Sono stati sequestrati quattro e-shop che utilizzavano baby influencer minorenni per pubblicizzare vestiti contraffatti. Le campagne pubblicitarie, realizzate con testimonial under 18, promuovevano abbigliamento imitazione, mettendo a rischio i giovani e i consumatori. L’operazione mira a contrastare la vendita di prodotti falsificati online, tutelando la sicurezza e i diritti dei consumatori e dei minori coinvolti.

Cosmeticoressia: la nuova ossessione dei baby influencer per la skincare e il make-up dei grandi. L’opinione dello psicoterapeuta. Sofia si siede davanti al suo specchio illuminato, la luce perfetta per il nuovo tutorial che sta per registrare. Ha solo 8 anni, - facebook.com facebook

