Sequestrati oltre 9400 articoli contraffatti denunciati i titolari di quattro esercizi commerciali
Quattro gli esercizi commerciali, con sede a Misterbianco e Nicolosi, controllati dai finanzieri del gruppo di Catania. Rinvenuti e sequestrati oltre 9.400 prodotti contraffatti, tra accessori di abbigliamento, per auto e per smartphone di noti brand quali Apple, Louis Vuitton, Nike, Adidas. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
