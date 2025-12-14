LIVE Atletica Europei cross 2025 in DIRETTA | parte la gara U23 Donne!

Segui in tempo reale i Campionati Europei di Cross 2025, con la gara U23 Donne che sta prendendo il via. Aggiorna la diretta per tutte le ultime notizie e posizioni mentre le atlete affrontano questa emozionante competizione. Resta con noi per non perdere gli aggiornamenti in tempo reale sulla corsa.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.29 Ilona Mononen momentaneamente in testa alla gara. 11.26 Parte la gara U23 Donne 5960 m! 11.24 Italiane in gara: Lucia Arnoldo Carolina Fraquelli Chiara Munaretto Elena Ribigini Laura Ribigini Greta Settino 11.21 Terza gara in programma 11:26 U23 Donne (5960 m). 11.19 Primo degli italiani Vittorio Simone Borromini 37esimo. 11.14 Che vittoria spettacolare di Willem Renders, il belga viene superato ma nell’ultima curva ritrova forze inaspettate per andare a vincere. Secondo lo spagnolo Oscar Gaitan che ci aveva creduto fino in fondo, terzo il francese Alois Abraham. Oasport.it LIVE Atletica, Europei cross 2025 in DIRETTA: Renders vince gli U20 uomini - 19 Primo degli italiani Vittorio Simone Borromini ... oasport.it

