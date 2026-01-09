Ascolti TV | Giovedì 8 Gennaio 2026 Don Matteo parte forte 24.8% Forbidden Fruit al 12.3%
Nella serata di giovedì 8 gennaio 2026, su Rai1, Don Matteo 15 ha registrato un ascolto di circa 4,2 milioni di spettatori, con una quota del 24,8%. Il programma si conferma tra i più seguiti della rete, mentre Forbidden Fruit ha ottenuto il 12,3%. Di seguito, i dati completi sugli ascolti TV della serata.
Nella serata di ieri, giovedì 8 gennaio 2026, su Rai1 Don Matteo 15 ha interessato 4.159.000 spettatori pari al 24.8% di share. Su Canale5 Forbidden Fruit ha conquistato 1.822.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene 818.000 spettatori pari al 6%. Su Italia1 Harry Potter e l’Ordine della Fenice incolla davanti al video 1.123.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Moonage Daydream segna 350.000 spettatori (1.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza 873.000 spettatori (6.4%). Su La7 Piazzapulita raggiunge 1.022.000 spettatori e il 7.1%. Su Tv8 La maschera di Zorro ottiene 354. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it
