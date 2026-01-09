Ascolti tv dell’8 gennaio Don Matteo è tornato e mette tutti in ombra

L’8 gennaio, Rai 1 ha inaugurato la quindicesima stagione di Don Matteo, confermando il successo della fiction del giovedì sera. Con Raoul Bova nel ruolo di Don Massimo, la serie prosegue il suo percorso consolidato, attirando l’attenzione del pubblico e mantenendo una presenza significativa nelle classifiche degli ascolti televisivi. La nuova stagione rappresenta un importante aggiornamento della serie, senza alterarne l’essenza che l’ha resa apprezzata nel corso degli anni.

È tornata la grande fiction del giovedì sera. E su Rai 1 ha debuttato la quindicesima stagione di Don Matteo dove Raoul Bova, nei panni di Don Massimo, ormai non fa più rimpiangere Terence Hill. Nella prima puntata di Don Matteo 15 abbiamo ritrovato, oltre a Don Massimo ( Raoul Bova ), Natalina, Pippo, il maresciallo Checchini, il Capitano Martini e Giulia. Ma ci sono anche delle new entry molto speciali e non proprio graditissime a tutti i protagonisti della serie. Canale 5 per non essere da meno ha mandato in onda una nuova puntata della fiction Forbidden Fruit. Mentre su Rete 4 è stato con Dritto e Rovescio dove Paolo Del Debbio ha ospitato Daniela Santanchè.

