Ternana-Vis Pesaro segui la DIRETTA del match

Today.it | 9 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una partenza in salita per Ternana-Vis Pesaro in campo per il posticipo delle 20.30. I rossoverdi infatti dopo le prime due sconfitte consecutive, hanno ottenuto diciannove punti in dieci partite. Anche i biancorossi sono partiti con il freno tirato raccogliendo due pareggi nelle tre gare. 🔗 Leggi su Today.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

ternana vis pesaro seguiTernana-Vis Pesaro, ultime dai campi e probabili formazioni: dubbio in attacco e novità in difesa - Il portiere biancorosso Pozzi imbattuto da 427 minuti ... Si legge su today.it

ternana vis pesaro seguiTernana-Vis Pesaro: probabili formazioni, orario d’inizio e diretta tv - Dopo il pari in casa del Gubbio, la squadra di Fabio Liverani vuole tornare a vincere. Secondo ternananews.it

Ternana-Vis Pesaro, Serie C: dove vedere la partita in streaming e diretta - Ternana e Vis Pesaro si sfidano in una delle partite più affascinanti del weekend. derbyderbyderby.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ternana Vis Pesaro Segui