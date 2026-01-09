Arrestato il ladro seriale degli h24

Nella giornata di oggi, la Polizia di Taranto ha arrestato un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di numerosi furti presso i distributori automatici 24 ore della città. L’intervento segue una serie di episodi che avevano suscitato preoccupazione tra i cittadini e gli esercenti locali. L’arresto rappresenta un passo importante per garantire maggiore sicurezza e tutela del patrimonio pubblico e privato.

Tarantini Time Quotidiano E' stato arrestato questa mattina dalla Polizia di Stato, un pregiudicato tarantino di 41 anni, ritenuto il presunto responsabile dei continui furti ai distributori h24 di Taranto. L'uomo è stato sorpreso dai poliziotti delle volanti mentre, armato di piede di porco, tornava sul luogo di un furto compiuto qualche ora prima in un distributore in via Dante. Arrestato, è stato sottoposto ai domiciliari.

