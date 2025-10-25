Arrestato ladro seriale a Rimini | sorpreso a rubare dentro a un hotel
Rimini, 25 ottobre 2025 – Un algerino quarantenne, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato arrestato l’altro ieri dai poliziotti delle Volanti di Rimini dopo essere stato sorpreso all’interno dell’ hotel Cenisio di Bellariva. L’uomo si era introdotto nella struttura, chiusa al pubblico, dopo aver forzato la porta d’ingresso, con l’intento di rubare il fondo cassa e rovistare tra le stanze dell’albergo. L’ipotesi, al momento ancora al vaglio degli inquirenti, è che lo straniero possa essere ricollegato alla raffica di furti che si sono registrati di recente in hotel, bar e ristoranti della zona sud, tra Miramare, Rivazzurra e Bellariva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
