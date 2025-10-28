Si cerca Dodò un gatto rosso smarrito a Casalincontrada

A Casalincontrada è sparito un gatto rosso adulto, con pelo semi lungo, maschio e castrato, che risponde al nome di Dodò. Indossa un collare nero con gli strass. Il felino è fuggito dalle porte, lasciate aperte dagli operai che stavano effettuando dei lavori e che erano stati prontamente avvisati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it