Si cerca Dodò un gatto rosso smarrito a Casalincontrada

Chietitoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Casalincontrada è sparito un gatto rosso adulto, con pelo semi lungo, maschio e castrato, che risponde al nome di Dodò. Indossa un collare nero con gli strass. Il felino è fuggito dalle porte, lasciate aperte dagli operai che stavano effettuando dei lavori e che erano stati prontamente avvisati. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

