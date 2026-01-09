Annullato il balletto al Maggio Musicale tensione tra l’ambasciata russa e Giani L’ambasciatore | Firenze contribuisce alla russofobia

L’annullamento del balletto al Maggio Musicale ha generato tensioni tra l’ambasciata russa in Italia e il presidente della Toscana, Eugenio Giani. L’ambasciatore russo ha accusato Firenze di contribuire alla russofobia, evidenziando un episodio che evidenzia le complicazioni diplomatiche e culturali in un contesto di tensioni internazionali. La decisione ha suscitato reazioni e riflessioni sul ruolo delle istituzioni culturali in tempi di conflitto.

Firenze, 9 gennaio 2026 – Scoppia il caso del Teatro del Maggio Musicale. Momenti di tensione tra l'ambasciata russa in Italia e il presidente della Toscana Eugenio Giani dopo l'annullamento del balletto "Pas de deux for toes and fingers" con l'etoile russa Svetlana Zakharova e il violinista e direttore d'orchestra Vadim Repin, russo a sua volta e marito della ballerina. Nella nota del teatro si legge che lo spettacolo, previsto in cartellone per il 20 e 21 gennaio, è stato sospeso per " tensioni internazionali che potrebbe pregiudicare il buon esito dello spettacolo". La decisione è stata presa in seguito alle sollecitazioni dell'ambasciata ucraina in Italia, che ha inviato una lettera all'amministrazione comunale e al Teatro del Maggio per chiedere la cancellazione delle performance della prima ballerina e del violinista, che sono ritenuti filoputiniani e vicini al Cremlino.

