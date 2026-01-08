Maggio Musicale per le tensioni internazionali sospeso il balletto con l’étoile russa Zakharova

Il Maggio Musicale Fiorentino ha annunciato la sospensione del balletto 'Pas de deux for toes and fingers' con Svetlana Zakharova e Vadim Repin, prevista per gennaio 2026. La decisione deriva dalle recenti tensioni internazionali e riflette la necessità di adottare misure cautelative. La programmazione sarà aggiornata in seguito, e l’evento sarà riprogrammato quando le condizioni saranno ritenute più idonee.

Firenze, 8 gennaio 2026 – A causa  delle “tensioni internazionali” il  Teatro del Maggio Musicale Fiorentino informa che il balletto 'Pas de deux for toes and fingers” con l'etoile russa Svetlana Zakharova e il violinista e direttore d'orchestra Vadim Repin (russo a sua volta e marito della ballerina) in cartellone il 20 e 21 gennaio 2026, è “momentaneamente sospeso”. Nella nota del teatro si aggiunge che queste “tensioni internazionali creano un clima che potrebbe pregiudicare il buon esito dello spettacolo” Gli abbonati, spiega il Teatro, possono fare richiesta di rimborso entro il 31 gennaio 2026 presso la biglietteria o scrivendo un'email. 🔗 Leggi su Lanazione.it

