Annalisa ha condiviso su Instagram il suo nuovo tatuaggio sul petto, mostrando il dettaglio attraverso alcuni selfie. La cantante ha deciso di rendere pubblico il disegno, ricevendo numerosi commenti di approvazione dai fan. La scelta di questa novità si inserisce nel suo percorso personale e artistico, offrendo un’ulteriore espressione di sé. La pubblicazione ha suscitato interesse tra i follower, che hanno apprezzato la sua spontaneità e autenticità.

Annalisa svela su Instagram il nuovo tatuaggio, realizzato sul petto. Un tattoo che la cantante ha voluto svelare ai fan con una serie di selfie e che è stato accolto con grandissimo entusiasmo. Il nuovo tatuaggio di Annalisa. “Un po’ maschio, un po’ esibizionista”, ha scritto Annalisa, rivelando alcuni scatti in cui è ben visibile il nuovo tatuaggio. Si tratta di una madonna con il sacro cuore. Il tattoo è stato realizzato sul petto ed è piuttosto grande rispetto agli altri tatuaggi della cantate. Visualizza questo post su Instagram L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi infatti non ha mai nascosto la sua passione per i tattoo e ne ha diversi sparsi per il corpo, ognuno con un significato specifico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Annalisa svela su Instagram il nuovo (grande) tatuaggio sul petto

Leggi anche: Anne Hathaway su Instagram svela un nuovo cortissimo taglio

Leggi anche: Il tatuatore di Spalletti svela la verità sul tatuaggio dello Scudetto del Napoli: non lo voleva così

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Alessandro dei Santi Francesi svela perché ha cancellato Instagram; Vasco Rossi (a cavallo) svela il suo nuovo tour: “Anche stavolta stupirà”, l’annuncio che spiazza il web; Bella Thorne svela i guadagni per ogni post su Instagram; Annalisa si mostra con un nuovo tatuaggio sul petto: la foto.

Annalisa, nuovo tatuaggio (esagerato) con polemica: “Crocefissa per ingenuità? Ho perso il conto” - La cantante ex Amici ha mostrato ai followers un nuovo tattoo al centro del petto. libero.it