Anne Hathaway su Instagram svela un nuovo cortissimo taglio

Anne Hathaway ha condiviso su Instagram un nuovo cortissimo taglio di capelli, ricordando i suoi iconici tagli di oltre dieci anni fa. Le foto inedite mostrano l’attrice con un look che ha fatto storia e che ha lasciato il segno nel suo stile. Un ritorno alle radici che ha suscitato entusiasmo tra i fan.

Sono passati oltre dieci anni da quando Anne Hathaway sfoggiava uno dei suoi tagli di capelli più corti di sempre, e di recente l’attrice ha voluto ricordare quei momenti condividendo su Instagram delle foto inedite che la ritraggono proprio con quel look iconico. Anne Hathaway con i capelli corti su Instagram. Le immagini in bianco e nero mostrano Hathaway con un blunt bob con riga laterale e ciocche che sfiorano il mento, un taglio elegante e deciso che richiama lo stile che aveva adottato dopo il drastico cambio di hairstyle per il film Les Misérables, in cui ha interpretato Fantine, ruolo che le ha fatto vincere l’Oscar alla miglior attrice non protagonista. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Anne Hathaway su Instagram svela un nuovo cortissimo taglio

