Temporali e vento forte | nuova allerta meteo in Campania

Scatta l'allerta meteo gialla per temporali su gran parte della Campania a partire dalle 13 di oggi. La Protezione Civile regionale, in base alle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato l'avviso che resterà in vigore fino alle 7 di domani mattina, segnalando anche venti forti con raffiche. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

