Allegri dopo Milan-Genoa | Il calcio è una brutta bestia…

Al termine di Milan-Genoa, match della 19ª giornata di Serie A 2025-2026, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato la partita in conferenza stampa. Nel suo intervento, Allegri ha riflettuto sulle difficoltà del calcio, sottolineando come possa spesso essere imprevedibile e complesso. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sull’andamento della stagione e sulle sfide che affrontano le squadre nel massimo campionato italiano.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Allegri dopo Milan-Genoa: “Il calcio è una brutta bestia…” Leggi anche: Allegri dopo Milan-Genoa: “Dopo il pareggio non puoi prendere quel rigore in contropiede” Leggi anche: Milan, Allegri post Genoa: “Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà. Fortunati” Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. La conferenza stampa di Allegri LIVE; Milan-Genoa, Pulisic con Leao. Allegri già fa i conti; A San Siro arriva il Genoa, Allegri spinge il suo Milan: “Dopo ieri la quota Champions si è alzata”; Milan, Allegri con i titolari: Leao-Pulisic davanti. Loftus va in panchina. Allegri bacchetta il Milan dopo il pareggio con il Genoa: “Alla fine siamo stati anche fortunati” - Massimiliano Allegri bacchetta il Milan dopo il pareggio casalingo contro il Genoa: "Alla fine siamo stati anche fortunati" ... fanpage.it

Leao tiene a galla il Milan, Colombo illude il Genoa: partita pazza a San Siro, Allegri scivola a -3 dall’Inter - Leao risponde a Colombo e tiene a galla il Milan, il Genoa si illude e poi butta via i 3 punti con il rigore sbagliato da Stanciu nel recupero: partita ... fanpage.it

SKY - Allegri furente dopo Milan-Genoa: c'entra il Napoli - Il Milan lascia San Siro senza vittoria: solo un pareggio contro il Genoa, peraltro in rimonta e grazie ad un rigore sbagliato dalla compagine avversaria nei minuti di recupero. msn.com

Dopo aver riportato il Milan in zona scudetto, non poteva ancora essere sazio. Come confermato anche dalla società rossonera, Max Allegri sarà tedoforo per Milano-Cortina, e porterà la Fiamma Olimpica in giro per scelta del Coni. Tutto questo, ricordiamolo, - facebook.com facebook

Max #Allegri in conferenza stampa: “Dopo le partite di ieri si è alzata la quota Champions a 74 punti. Per lo Scudetto invece ne servono 86-88. Occhio anche alla Juve, con Spalletti da qui alla fine ne possono fare anche 50”. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.