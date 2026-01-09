Allegri dopo Milan-Genoa | Il calcio è una brutta bestia…

Da pianetamilan.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al termine di Milan-Genoa, match della 19ª giornata di Serie A 2025-2026, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato la partita in conferenza stampa. Nel suo intervento, Allegri ha riflettuto sulle difficoltà del calcio, sottolineando come possa spesso essere imprevedibile e complesso. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sull’andamento della stagione e sulle sfide che affrontano le squadre nel massimo campionato italiano.

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

allegri dopo milan genoa il calcio 232 una brutta bestia8230

© Pianetamilan.it - Allegri dopo Milan-Genoa: “Il calcio è una brutta bestia…”

Leggi anche: Allegri dopo Milan-Genoa: “Dopo il pareggio non puoi prendere quel rigore in contropiede”

Leggi anche: Milan, Allegri post Genoa: “Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà. Fortunati”

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

La conferenza stampa di Allegri LIVE; Milan-Genoa, Pulisic con Leao. Allegri già fa i conti; A San Siro arriva il Genoa, Allegri spinge il suo Milan: “Dopo ieri la quota Champions si è alzata”; Milan, Allegri con i titolari: Leao-Pulisic davanti. Loftus va in panchina.

allegri dopo milan genoaAllegri bacchetta il Milan dopo il pareggio con il Genoa: “Alla fine siamo stati anche fortunati” - Massimiliano Allegri bacchetta il Milan dopo il pareggio casalingo contro il Genoa: "Alla fine siamo stati anche fortunati" ... fanpage.it

allegri dopo milan genoaLeao tiene a galla il Milan, Colombo illude il Genoa: partita pazza a San Siro, Allegri scivola a -3 dall’Inter - Leao risponde a Colombo e tiene a galla il Milan, il Genoa si illude e poi butta via i 3 punti con il rigore sbagliato da Stanciu nel recupero: partita ... fanpage.it

allegri dopo milan genoaSKY - Allegri furente dopo Milan-Genoa: c'entra il Napoli - Il Milan lascia San Siro senza vittoria: solo un pareggio contro il Genoa, peraltro in rimonta e grazie ad un rigore sbagliato dalla compagine avversaria nei minuti di recupero. msn.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.