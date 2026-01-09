Milan Allegri post Genoa | Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà Fortunati

Al termine di Milan-Genoa, match valido per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026, l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione e il risultato, sottolineando l’importanza di accettare gli esiti del campo. In un’intervista a 'DAZN', Allegri ha evidenziato come nel calcio il successo dipenda spesso dalla fortuna, evidenziando la necessità di mantenere concentrazione e determinazione per affrontare le sfide future.

Milan-Genoa 1-1: gara folle a San Siro, pari di Leão al 92' e Stanciu sbaglia un rigore al 99' - E proprio in extremis Stanciu calcia alto il penalty del possibile successo genoano. eurosport.it

Allegri bacchetta il Milan dopo il pareggio con il Genoa: “Alla fine siamo stati anche fortunati” - Massimiliano Allegri bacchetta il Milan dopo il pareggio casalingo contro il Genoa: "Alla fine siamo stati anche fortunati" ... fanpage.it

#Milan, gli allenatori con più presenze: #Allegri raggiunge le 200 panchine #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com

Milan, Allegri non molla Gatti e convince Maignan: gli obiettivi e le cifre del super rinnovo - facebook.com facebook

