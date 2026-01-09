Milan Allegri post Genoa | Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà Fortunati
Al termine di Milan-Genoa, match valido per la 19ª giornata della Serie A 2025-2026, l’allenatore del Milan Massimiliano Allegri ha commentato la prestazione e il risultato, sottolineando l’importanza di accettare gli esiti del campo. In un’intervista a 'DAZN', Allegri ha evidenziato come nel calcio il successo dipenda spesso dalla fortuna, evidenziando la necessità di mantenere concentrazione e determinazione per affrontare le sfide future.
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Milan-Genoa, partita della 19^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Quello che Pulisic crea, Maignan conserva: nel derby sorride il Milan di Allegri. L’analisi
Leggi anche: Allegri Milan, il tecnico duro con la squadra nel post partita di Parma evidenzia un dettaglio assolutamente da migliorare dei rossoneri! L’analisi
Massimiliano Allegri tra i tedofori che porteranno la Fiamma olimpica di Milano Cortina 2026; Domani Milan-Genoa; Milan-Genoa, Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in streaming e in tv; Leao e Pulisic insieme per Milan-Genoa dopo 144 giorni: Allegri sfida il tabù San Siro per i 2 Rossoneri.
Milan-Genoa, Allegri sta per arrivare in conferenza: segui qui le parole - Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Milan- milannews.it
Milan-Genoa 1-1: gara folle a San Siro, pari di Leão al 92' e Stanciu sbaglia un rigore al 99' - E proprio in extremis Stanciu calcia alto il penalty del possibile successo genoano. eurosport.it
Allegri bacchetta il Milan dopo il pareggio con il Genoa: “Alla fine siamo stati anche fortunati” - Massimiliano Allegri bacchetta il Milan dopo il pareggio casalingo contro il Genoa: "Alla fine siamo stati anche fortunati" ... fanpage.it
#Milan, gli allenatori con più presenze: #Allegri raggiunge le 200 panchine #SkySport #SkySerieA #SerieA x.com
Milan, Allegri non molla Gatti e convince Maignan: gli obiettivi e le cifre del super rinnovo - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.