Algeria-Nigeria Coppa d’Africa 10-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici

L'incontro tra Algeria e Nigeria, valido per i quarti di finale della Coppa d’Africa in programma il 10 gennaio 2026 alle 17:00, rappresenta un importante momento della competizione. Entrambe le squadre hanno dimostrato un buon rendimento nelle fasi precedenti e cercano la qualificazione alle semifinali. Di seguito, le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici aggiornati per questa sfida.

Arrivate fin qui segnando a raffica Algeria e Nigeria si giocano quest'oggi un posto nelle semifinali di coppa d'Africa. I fennec hanno faticato e non poco a piegare un coriaceo Congo, estremamente solido in difesa ma anche generoso nella seconda parte di gara. C'è voluto un gol di pregevole fattura di Boulbina a piegare un monumentale Mpasi e a dare il passaggio del turno .

