L’incontro tra Algeria e Nigeria, valido per i quarti di finale della Coppa d’Africa il 10 gennaio 2026 alle ore 17:00, rappresenta un momento importante per entrambe le nazionali. In questa analisi, approfondiremo le formazioni, le quote e i pronostici per una partita che promette grande equilibrio e spettacolo. Un confronto che potrebbe decidere chi si qualificherà per le semifinali del torneo continentale.

Arrivate fin qui segnando a raffica Algeria e Nigeria si giocano quest’oggi un posto nelle semifinali di coppa d’Africa. I fennec hanno faticato e non poco a piegare un coriaceo Congo, estremamente solido in difesa ma anche generoso nella seconda parte di gara. C’è voluto un gol di pregevole fattura di Boulbina a piegare un monumentale Mpasi e a dare il passaggio del turno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Algeria-Nigeria (Coppa d’Africa, 10-01-2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Algeria-RD Congo (Coppa d’Africa, 06-01-2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Leggi anche: Algeria-RD Congo (Coppa d’Africa, 06-01-2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Algeria-Nigeria quarti di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; Algeria-Rd Congo ottavi di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; Nigeria-Mozambico ottavi di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; Egitto vs Benin ottavi di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla.

Coppa d’Africa, dal miracolo Sudan alle certezze Algeria e Nigeria: il programma degli ottavi e dove vederle in chiaro - L'Algeria chiude la fase a gironi della Coppa d'Africa 2025 come regina indiscussa: battendo 3- msn.com