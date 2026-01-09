Algeria-Nigeria Coppa d’Africa 10-01-2026 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici
L’incontro tra Algeria e Nigeria, valido per i quarti di finale della Coppa d’Africa il 10 gennaio 2026 alle ore 17:00, rappresenta un momento importante per entrambe le nazionali. In questa analisi, approfondiremo le formazioni, le quote e i pronostici per una partita che promette grande equilibrio e spettacolo. Un confronto che potrebbe decidere chi si qualificherà per le semifinali del torneo continentale.
Arrivate fin qui segnando a raffica Algeria e Nigeria si giocano quest’oggi un posto nelle semifinali di coppa d’Africa. I fennec hanno faticato e non poco a piegare un coriaceo Congo, estremamente solido in difesa ma anche generoso nella seconda parte di gara. C’è voluto un gol di pregevole fattura di Boulbina a piegare un monumentale Mpasi e a dare il passaggio del turno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche: Algeria-RD Congo (Coppa d’Africa, 06-01-2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
Leggi anche: Algeria-RD Congo (Coppa d’Africa, 06-01-2026 ore 17:00): formazioni, quote, pronostici
Algeria-Nigeria quarti di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; Algeria-Rd Congo ottavi di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; Nigeria-Mozambico ottavi di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla; Egitto vs Benin ottavi di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla.
Coppa d’Africa, dal miracolo Sudan alle certezze Algeria e Nigeria: il programma degli ottavi e dove vederle in chiaro - L'Algeria chiude la fase a gironi della Coppa d'Africa 2025 come regina indiscussa: battendo 3- msn.com
I padroni di casa del Marocco accedono alla semifinale della Coppa d’Africa, dove affronteranno la vincente di Algeria-Nigeria. Per battere il Camerun bastano i gol di Brahim Díaz, autore di 5 gol in 5 partite (1 in ognuna delle partite giocare) e Saibari - facebook.com facebook
I padroni di casa del Marocco accedono alla semifinale della Coppa d’Africa, dove affronteranno la vincente di Algeria-Nigeria. Per battere il Camerun bastano i gol di Brahim Díaz, autore di 5 gol in 5 partite (1 in ognuna delle partite giocare) e Saibari x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.