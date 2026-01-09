Al Piccinni doppio appuntamento | Aldro Storia di un orrore perbene e incontro su Uomini o maiali?
Al Piccinni, nell’ambito della rassegna “PRESENTE! Storie per il qui e ora”, si svolgono due appuntamenti: “Aldro. Storia di un orrore perbene” e un incontro sul tema “Uomini o maiali?”. Organizzati da Puglia Culture e La Content, questi eventi intendono offrire spazi di riflessione attraverso il teatro e il confronto, contribuendo a collegare le rappresentazioni con i temi attuali della società.
Al Teatro Piccinni prosegue la rassegna “PRESENTE! Storie per il qui e ora”, il ciclo di appuntamenti domenicali organizzati da Puglia Culture e La Content, nell’ambito della stagione teatrale del Comune di Bari, per far dialogare la scena con il nostro tempo, superando i confini della. 🔗 Leggi su Baritoday.it
