Appuntamento con la danza per Umano Collettivo al Piccinni
Il Piccinni si prepara ad accogliere “Umano Collettivo”, un nuovo evento della stagione teatrale 2025/2026 del Comune di Bari, realizzata in collaborazione con Puglia Culture. Una serata dedicata alla danza, che promette di offrire uno spettacolo coinvolgente e innovativo, consolidando il ruolo del teatro come spazio di espressione artistica e cultura.
Umano collettivo, a Bari via a stagione prosa e danza Piccinni - La presentazione è avvenuta stamattina nel foyer del teatro Piccinni alla presenza, fra gli altri, ...
