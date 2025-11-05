Chi racconterà Agrigento Capitale italiana della cultura? Ecco il libro ufficiale da quasi 35 mila euro
Il Comune ha affidato alla Giunti Editore spa la realizzazione del volume ufficiale “Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025”. Il progetto editoriale, dell’importo complessivo di 34.500 euro come indicato nella determina dirigenziale, è finanziato dall’assessorato regionale dei Beni. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
