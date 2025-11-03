Record di passeggeri all' aeroporto d' Abruzzo +53,47% nel mese di otttobre e manca poco al milione

Nuovo record per l'aeroporto d'Abruzzo nel mese di ottobre 2025, quando il Pasquale Liberi ha registrato il transito di 120.191 passeggeri, in netto aumento rispetto ai 78.316 dello stesso mese nel 2024, con una crescita del 53,47%. Un mese, quello di ottobre, in cui lo scalo abruzzese ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Approfondisci con queste news

"Mentre tutti si compiacciono del fatto che l’aeroporto umbro San Francesco d’Assisi abbia raggiunto numeri record di passeggeri, superando se stesso, nessuno parla dei seri problemi economici che rischiano di compromettere il suo futuro". Stefano Cecco - facebook.com Vai su Facebook

In Sicilia crocieristica da record nel 2025: Palermo, Messina e Catania porti leader Oltre 2 milioni di passeggeri e più di 1.000 scali. Quest'anno è in programma a Catania l'Italian Cruise Day, il forum itinerante di riferimento per il settore in Italia Leggi l’articolo - X Vai su X

Ad ottobre passeggeri in aumento del 53,47% all’aeroporto d’Abruzzo - Ad ottobre passeggeri in aumento del 53,47% all’aeroporto d’Abruzzo ... Segnala regione.abruzzo.it

L’aeroporto d’Abruzzo centra un nuovo record di traffico e vola verso il milione di passeggeri - L'aeroporto d'Abruzzo si avvicina sempre più al superamento della soglia del milione di passeggeri: lo scorso 10 ottobre il numero dei ... Da travelquotidiano.com

Aeroporti, i dati di Settembre e i parziali annui sono clamorosi: sempre più vicino il milione di passeggeri annui! Lieve calo per Catania, vola Lamezia - Assaeroporti, l’Associazione Italiana dei Gestori degli Aeroporti del nostro Paese, ha pubblicato oggi i dati dei passeggeri transitati nei 41 Aeroporti d’Italia nel mese di Settembre 2025, con tutti ... Secondo strettoweb.com