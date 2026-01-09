Accadde oggi | 9 gennaio la morte di Vittorio Emanuele II di Savoia

Il 9 gennaio 1878 morì a Roma Vittorio Emanuele II di Savoia, nato a Torino il 14 marzo 1820. Figura chiave nell’unificazione italiana, fu insieme a Cavour e Garibaldi uno dei protagonisti del processo che portò alla nascita dello Stato italiano. La sua morte segnò la fine di un’epoca e il consolidamento di un’Italia unificata, che avrebbe continuato a svilupparsi nei decenni successivi.

Insieme a Cavour e Garibaldi, fu il promotore dell'unificazione dell'Italia Il 9 gennaio 1878 morì a Roma Vittorio Emanuele II di Savoia, nato a Torino il 14 marzo 1820. Fu l'ultimo re di Sardegna e il primo re d'Italia, dal 1861 al

