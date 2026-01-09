Aaa - Anarchia Almeno nell’Arte
AAA - Anarchia Almeno nell’ArteVernissage 12 febbraio ore 18Presso Litostudio MilanoVia Ripamonti 110Tessera soci obbligatoriaMostra di pittura con:Simone Stuto - @simonestutoDavide Serpetti - @davideserpettiMarco Bongiorni - @marcobongiorniGino Bosa - @ginobosaNoemi Durighello - @noemielloIva. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
