Aaa - Anarchia Almeno nell’Arte

AAA - Anarchia Almeno nell'Arte
Vernissage 12 febbraio ore 18
Presso Litostudio Milano
Via Ripamonti 110
Tessera soci obbligatoria
Mostra di pittura con:
Simone Stuto - @simonestuto
Davide Serpetti - @davideserpetti
Marco Bongiorni - @marcobongiorni
Gino Bosa - @ginobosa
Noemi Durighello - @noemiello

